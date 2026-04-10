16:38, 10 апреля 2026

В России мусульманам раскрыли правила намаза в космосе

Намаз мусульманин обязан совершить даже в космосе
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В условиях невесомости движения при молитве выполняются жестами или при фиксации тела специальными ремнями. О том, как совершать намаз в космосе, RT раскрыли в пресс-службе Духовного собрания мусульман России.

В организации напомнили, что существует пять столпов ислама — обязательные предписания религии, которые составляют фундамент веры для верующего. В частности, намаз — пятикратную молитву — мусульманин обязан совершить независимо от состояния, даже в космосе.

«Вместо воды, которая дефицитна в космосе, используется символическое омовение песком, землей или камнем, который упаковывается в специальный контейнер, — такой обряд называется таяммум. Важно, что после омовения сухим способом нужно находиться лицом к Каабе. Если из-за регулярного движения орбиты это затруднительно, разрешено обращаться в сторону Земли, а при невозможности — в любом направлении, но с внутренним намерением обращения в сторону Каабы», — объяснили в пресс-службе.

Так как физические действия выполняются жестами или при фиксации ремнями, разрешается сокращать и объединять намазы. Время для молитвы привязывается к 24-часовому ритму жизни, а часовой пояс будет определяться относительно места, откуда осуществляется запуск ракеты, заключили в пресс-службе.

Ранее участникам спецоперации, исповедующим ислам, разрешили не соблюдать одно предписание религии. Речь идет о временном отказе от уразы.

    Последние новости

    Иран поставил США и Израилю условие для переговоров и вынудил их согласиться

    В США сравнили американскую «Герань» с Tomahawk

    Роспотребнадзор доложил о ситуации в затопленном Дагестане

    Трамп объявил о самой мощной перезагрузке в мире

    Названы отрасли с неизбирательными работодателями

    Женщина заблудилась в лесу и рассказала о прекрасных днях без еды и воды

    Алеся Кафельникова стала лицом российского бренда одежды

    На Западе назвали Зеленского военным спекулянтом

    Россиян предупредили о дефиците мест в заграничных отелях летом

    Крупная российская стройсеть начала массово закрывать магазины

    Все новости
