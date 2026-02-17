Служащим в зоне СВО мусульманам разрешили не соблюдать одно предписание религии

Служащим в зоне СВО мусульманам разрешили не соблюдать пост

Участникам спецоперации, исповедующим ислам, разрешили не соблюдать одно предписание религии. Об этом сообщает сетевое издание «Татар-информ».

Имам Закабанной мечети Казани Хусаин Зуферов сообщил, что военнослужащим в зоне проведения СВО можно временно отказаться от уразы — поста, обязательного для всех верующих.

«Они фактически являются мусафирами (путниками — прим. "Ленты.ру"), им разрешается временно не поститься», — пояснил собеседник издания. Он также напомнил, что отход от соблюдения поста допустим при наличии угрозы здоровью.

В зоне проведения спецоперации воюют бойцы всех представленных в России вероисповеданий. Один из регионов с преимущественно мусульманским населением — Чеченская Республика — регулярно направляет в зону СВО новые отряды. По словам главы региона Рамзана Кадырова, из Чечни в зону боевых действий направлено свыше 76 тысяч солдат, среди которых почти 24 тысячи добровольцев.

