18:21, 10 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии

Депутат Журова о словах Зеленского о ядерном оружии: СССР это бы не допустил
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советский Союз бы точно не допустил, чтобы у Украины было ядерное оружие, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киеву не следовало отказываться от ядерного оружия в 1994 году.

«Надо же понять, что все равно бы Советский Союз этого точно не допустил. И никакая Украина не смогла бы это продвинуть. Никто бы не позволил. И не только Советский Союз, но и другие. Та же Америка в том моменте вряд ли бы это позволила. НАТО и все остальные тоже бы не позволили», — заявила Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. По его словам, решение является ошибкой для Киева и стран-подписантов.

Зеленский указал на то, что значительная часть ядерного оружия была передана в пользу Москвы.

    «Это намного превышает возможности Украины». Буданов оценил численность личного состава и резервов Российской армии

    Российские врачи спасли жизнь женщине после остановки сердца длиной более часа

    Названа возможная дата нового обмена пленными между Россией и Украиной

    Отец Илона Маска жестко высказался о санкциях против России

    Названы выдающие желание партнера разорвать отношения признаки

    Израиль исключил одну страну из переговоров за плохое поведение

    Глава российского региона раскрыл новые подробности о взрыве на складе пиротехники

    Курс доллара в России резко упал

    В России отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии

    Обнаружен неожиданный механизм развития гипертонии

