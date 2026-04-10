В России отреагировали на заявление Зеленского о ядерном оружии

Депутат Журова о словах Зеленского о ядерном оружии: СССР это бы не допустил

Советский Союз бы точно не допустил, чтобы у Украины было ядерное оружие, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киеву не следовало отказываться от ядерного оружия в 1994 году.

«Надо же понять, что все равно бы Советский Союз этого точно не допустил. И никакая Украина не смогла бы это продвинуть. Никто бы не позволил. И не только Советский Союз, но и другие. Та же Америка в том моменте вряд ли бы это позволила. НАТО и все остальные тоже бы не позволили», — заявила Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. По его словам, решение является ошибкой для Киева и стран-подписантов.

Зеленский указал на то, что значительная часть ядерного оружия была передана в пользу Москвы.