11:06, 10 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность новых переговоров с США и Украиной до конца весны

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Переговоры по Украине продолжатся в более активной форме, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на вопрос о возможности проведения нового этапа трехстороннего диалога до конца весны.

«Я думаю, что процесс идет. Вряд ли он глубоко останавливался на время активной фазы ирано-американского конфликта. Я думаю, сейчас эти переговоры продолжатся в более активной и результативной форме», — отметил Чепа.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США.

По данным Reuters, Дмитриев встречается с членами администрации американского лидера Дональда Трампа. Уточняется, что основными темами обсуждений стали мирная сделка по Украине и экономическое сотрудничество.

    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
