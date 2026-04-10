Россия
11:41, 10 апреля 2026Россия

В России заявили об эпидемии храпящих мужей

Майя Назарова

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Россию накрыла эпидемия храпящих мужей, по этой причине 41 процент пар спят в разных кроватях. Об этом заявил Telegram-канал «Shot проверка».

Как утверждает издание, этой весной многие мужчины столкнулись с аллергией. Из-за нее у них часто заложен нос. В связи с этим по ночам они страдают от храпа.

Сомнолог Ирина Галеева пояснила, что в такой ситуации жены рискуют оглохнуть на одно ухо — ближайшее к супругу. Эксперт отметила, что уровень шума от ночного храпа может превышать 80 децибелов — это сопоставимо со звуками оживленной магистрали или цеха металлургического комбината.

Специалист уверена, что при ежедневном воздействии такого шума во сне у женщин повреждаются клетки внутреннего уха, причем эти изменения необратимы.

До этого психолог-сексолог центра семейного и сексуального развития «Secrets» Алина Михайлова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что раздельный сон может повысить удовлетворенность отношениями.

