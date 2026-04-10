Депутат Водолацкий назвал бредом сумасшедшего слова Зеленского о расколе Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о расколе украинской нации в случае вывода из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это бред сумасшедшего, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Для Зеленского потеря Донбасса — это его личная проблема, которая может лишить его диктаторского кресла. Потому что юридически он не является президентом Украины. Сегодня он диктатор, который уничтожает украинский народ», — отметил Водолацкий.

Жители освобожденных сел, поселков рассказывают о тех бесчеловечных условиях, в которых им пришлось жить последние несколько лет. Поэтому то, что говорит Зелинский, — это бред сумасшедшего Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Люди, в том числе даже на Западной Украине, по словам депутата, хотят прекращения боевых действий.

«Они уже давно смирились с тем, что Юго-Восток Украины всегда был ближе к России, а сегодня вернулся в Россию. Поэтому никакого раскола нации не может быть», — добавил он.

Также Водолацкий напомнил, что раскол украинской нации произошел на Майдане.

«И этот раскол все больше и больше увеличивается. Если мы даже будем брать исследования и французского института, и института США, то на сегодняшний день большинство населения Украины давно уже готово к завершению боевых действий, к тому, что и ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Они хотят мира, спокойствия», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что если Киев выведет из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), то это расколет украинскую нацию. Он также выразил уверенность, что в таком случае Россия якобы может попытаться воспользоваться украинским кризисом для решения военно-политических задач.