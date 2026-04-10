В российском городе запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере

В Челябинске запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере

В предприятии «ЧелябГЭТ», обслуживающем трамвайную сеть Челябинска, стали печатать запчасти для ремонта транспорта на 3D-принтере. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

По данным издания, теперь стоимость детали в российском городе обходится в 130–400 рублей и готова уже через пару часов. В то время как до появления 3D-принтера запчасти приходилось покупать за тысячи рублей и ждать поставки около месяца.

По оценке перевозчика, устройство для создания физических объемных объектов окупилось спустя полмесяца.

«Теперь трамваи не простаивают в ремонте из-за нехватки мелких запчастей: сломалось — напечатали — поехали дальше. Кроме того, предприятие больше не покупает дорогие узлы в сборе, если сломалась одна маленькая шестеренка. Нужную деталь просто печатают отдельно», — говорится в публикации.

