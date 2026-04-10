20:46, 10 апреля 2026

В российском городе запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере

В Челябинске запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В предприятии «ЧелябГЭТ», обслуживающем трамвайную сеть Челябинска, стали печатать запчасти для ремонта транспорта на 3D-принтере. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

По данным издания, теперь стоимость детали в российском городе обходится в 130–400 рублей и готова уже через пару часов. В то время как до появления 3D-принтера запчасти приходилось покупать за тысячи рублей и ждать поставки около месяца.

Материалы по теме:
Прилег и умер Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
Прилег и умерРоссияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
2 февраля 2021
От «Абибаса» до запчастей к самолетам. Как Россию захлестнула волна контрафакта
От «Абибаса» до запчастей к самолетам.Как Россию захлестнула волна контрафакта
7 августа 2021

По оценке перевозчика, устройство для создания физических объемных объектов окупилось спустя полмесяца.

«Теперь трамваи не простаивают в ремонте из-за нехватки мелких запчастей: сломалось — напечатали — поехали дальше. Кроме того, предприятие больше не покупает дорогие узлы в сборе, если сломалась одна маленькая шестеренка. Нужную деталь просто печатают отдельно», — говорится в публикации.

В мае 2025 года в России напечатали на 3D-принтере полезное мясо. У животного-донора с помощью биопсии забирали часть клеток, затем они размножались «в комфортных для них условиях», указывали исследователи.

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

    Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

