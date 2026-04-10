03:24, 10 апреля 2026Мир

В США «похоронили» перемирие с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / Globallookpress.com

Звучащие из Тегерана заявления свидетельствуют о том, что перемирие между США и Ираном «уже мертво». Такое мнение высказал американский дипломат в отставке Час Фриман в разговоре с РИА Новости.

При этом, по его словам, нет признаков того, что американская сторона планирует восстанавливать режим прекращения огня. «У Вашингтона, похоже, нет плана по его восстановлению. Очевидно, что не было единого намерения его сохранить или возобновить», — сказал Фриман.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.

