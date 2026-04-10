06:41, 10 апреля 2026Мир

В войне США с Ираном назвали главного проигравшего

Миршаймер: Война с Ираном будет концом трансатлантических отношений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Война США и Израиля с Ираном поставит точку на отношениях Штатов и Европы. Главного проигравшего в конфликте назвал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает ТАСС.

По его словам, американский президент Дональд Трамп потерпел «фиаско» в Иране и уже нашел, на кого свалить вину за эту неудачу — на союзников по НАТО, которые якобы «не спасли его в надлежащий момент».

«[Трамп] действует, как слон в посудной лавке. Последствия войны с Ираном вместе со всем, что касалось Гренландии и Украины, означают, как я говорил, конец трансатлантических отношений. Я ожидаю, что американо-европейские отношения, которые сейчас и без того отравлены, станут еще более отравленными», — предрек он.

Ранее Миршаймер заявил о провале стратегии по Ирану. По его словам, США и Израиль рассчитывали поставить Иран «на колени» и надеялись, что операция спровоцирует протесты и смену власти в стране, чего не произошло.

