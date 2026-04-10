В ВСУ разгорелся скандал вокруг гибели мобилизованного в 425-м полку «Скала»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) разразился скандал, связанный с гибелью 46-летнего мобилизованного Ивана Терентьева, который скончался спустя всего три дня после прибытия в 425-й отдельный полк «Скала». Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По данным «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в справке о причине смерти значится «кардиомиопатия неуточненная». Однако родственники погибшего настаивают, что проблем с сердцем у мужчины ранее не было. Когда семья увидела тело, возникли серьезные подозрения.

«Это явно травматическая смерть. Полтела синее просто. Ключица, ребра сломанные, шея повернута. На левой руке следы капельницы — как нам сказали, это оказывали какую-то помощь. Колени разодраны, словно его волокли», — рассказала сестра Елена Ивана.

В ходе самостоятельного выяснения обстоятельств родственница пришла к шокирующим выводам о ситуации в подразделении.

«Там больше двух недель не живут. Что там с ними делают, я даже не представляю. Пропавшие без вести, пневмония, кардиомиопатия», — цитирует Елену источник.

Семья погибшего добивается разрешения на проведение повторной независимой экспертизы, однако, по их словам, командование ВСУ на контакт не идет.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) подверглись силовому сопротивлению насильственной мобилизации свыше сотни раз с начала 2026 года.