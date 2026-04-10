Экономика
20:34, 10 апреля 2026Экономика

Вдова с двумя детьми из российского региона задолжала 500 тысяч рублей и лишилась дома

Вдова с двумя детьми из Дагестана задолжала 500 тыс. рублей и лишилась дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Вдова из села Адильотар Хасавюртовского района Дагестана с двумя детьми задолжала 500 тысяч рублей и лишилась дома после наводнения. Об этом пишет RT.

Незадолго до катастрофы 43-летней россиянке пришлось взять деньги в долг на покупку баранов и коров, которые являются единственным источником дохода семьи. Однако во время паводка скота не стало, а дом больше непригоден для проживания. Автомобиль женщины также получил повреждения и теперь работает с трудом.

Первые дни после наводнения россиянка вместе с двумя взрослыми детьми жила в машине. Сейчас семья снимает квартиру за 40 тысяч рублей в месяц. У женщины нет средств на следующий платеж. Кроме того, семье необходимы деньги на лекарства для дочери, страдающей от проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что водитель экскаватора спас один из дагестанских районов во время наводнения, открыв забитые ливневки.

