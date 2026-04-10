10:25, 10 апреля 2026

Вор сбежал из российского СИЗО и 28 лет жил под чужой личностью

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижегородской области задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия 28 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, в 1998 году пять осужденных в камере СИЗО-1 спилили оконные решетки и совершили групповой побег, в их числе был и осужденный за кражу и разбой уроженец Карачаево-Черкесии. Вор сделал себе новые поддельные документы и с ними жил в Нижегородской области, выдавая себя за другого человека.

Как рассказали в пресс-службе ФСИН России, удалось определить конкретное местоположение беглеца. В ходе опроса он признался, что на самом деле является не тем, за кого себя выдает. Задержанный находится сейчас в СИЗО Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось про вора с Урала, который сбежал из колонии ради ночи с возлюбленной.

