Возможность роста экономики России объяснили

Заботкин: Российская экономика может расти даже при условии снижения инвестиций

Российская экономика может расти даже при условии снижения инвестиций. Такую возможность объяснил зампредседателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит пресс-служба.

Ранее регулятор опубликовал данные об инвестициях за 2025 год. По данным ЦБ, инвестиции в основной капитал (ИОК) в реальном выражении в 2025 году снизились на 2,3 процента в сравнении с 2024-м, при этом ВВП увеличился на один процент

По словам Заботкина, такая ситуация возможна, так как производство зависит от уже накопленных в экономике средств — уже построенных дорог, заводов и инфраструктуры. Чтобы производственные возможности, потенциальный ВВП экономики, устойчиво возрастали, достаточно, чтобы объем инвестиций превосходил выбытие основного капитала.

Помимо этого, объем инвестиций в 2022-2024 годах рос рекордными темпами — благодаря этому объем ИОК в 2025-м на 24-33 процента оказались выше итогов 2021 и 2019 годов соответственно. За прошлый год они составили 42,6 триллиона рублей.

«Это очень значительное, я бы сказал, коренное увеличение инвестиционной активности. И если инвестиции просто сохранятся вблизи достигнутых уровней, этого будет достаточно, чтобы производственные возможности нарастали быстрее, чем раньше. И наша экономика, ее ВВП продолжали расти. При условии, конечно, что сделанные инвестиции производительны и эффективны. То есть затраты на эти инвестиции можно окупить спросом на те товары и услуги, которые новые мощности позволят произвести», — пояснил зампред ЦБ.

Наконец, за прошлый год продолжали расти ряд отраслей, где требуется расширение производственных мощностей в связи со структурным ростом спроса на их продукцию. Это свидетельствует о перестройке экономике, если все растет одинаково и одновременно — структура экономики не изменится, подчеркнул Заботкин.

Как сообщал ранее Росстат, индекс предпринимательской уверенности в российской розничной торговле в первом квартале 2026 года откатился до минимальных с 2006 года минус восьми пунктов. По сравнению с прошлым годом показатель потерял четыре пункта. Отрицательное значение индекса означает, что число предпринимателей, оценивающих конъюнктуру как неблагоприятную, превышает количество оптимистов.