10:37, 10 апреля 2026

Пессимизм в российской торговле вырос до максимума за 20 лет

«Ъ»: Настроения в розничной торговле в России ухудшились до минимума с 2006 года
Платон Щукин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Индекс предпринимательской уверенности в российской розничной торговле в первом квартале 2026 года откатился до минимальных с 2006 года минус восьми пунктов. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

По сравнению с прошлым годом показатель потерял четыре пункта. Отрицательное значение индекса означает, что число предпринимателей, оценивающих конъюнктуру как неблагоприятную, превышает количество оптимистов.

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Ананьина указала, что такая динамика соответствует общему замедлению роста розничной торговли. Если в 2024 году оборот в натуральном выражении вырос на 7,7 процента, то в 2025-м — только на 2,6 процента. В начале 2026 года речь идет уже о падении на 0,5 процента.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напомнил, что в стране сокращается покупательная способность населения, то есть граждане приобретают меньше товаров и услуг. На этом фоне рост пессимистических настроений в ретейле объясним.

По словам гендиректора Metro в России Йоханнеса Толая, падает и потребление товаров повседневного спроса. Покупатели все чаще выбирают самые доступные товары, при этом параллельно у бизнеса растут издержки, а конкуренция только усиливается.

На этом фоне участники рынка сообщают о сокращении численности работников, складских помещений, инвестиций в ремонт и расширение. Эксперты ожидают, что негативная конъюнктура приведет к дополнительной консолидации бизнеса, то есть мелкие игроки будут поглощаться крупными, операционная эффективность которых обычно выше.

Ранее Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитал, что в марте индекс промышленного оптимизма, ушедший в отрицательную зону еще в декабре 2024 года, рухнул до минус 20 пунктов. Такой результат стал худшим значением с апреля 2020 года, когда промышленность реагировала на пандемию COVID-19.

