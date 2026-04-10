РИА Новости: ВСУ неделю безуспешно пытались уничтожить российский танк

На протяжении недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить российский танк. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Маэстро.

«В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника», — указал он.

По словам Маэстро, как только интенсивность ударов снизилась, экипаж сменил огневую позицию и в настоящее время продолжает работать по целям противника.

Ранее российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на добропольском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Украинские военные пытались контратаковать в густом тумане. Однако сначала колонна ВСУ подорвалась на противотанковых минах, после чего по ней был нанесен удар российскими артиллеристами и операторами войск беспилотных систем.