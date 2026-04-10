Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 10 апреля 2026

Выжившие на Камчатке туристы решили скрыть обстоятельства трагедии

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Anchen Oktober / Wikimedia

Выжившая на Камчатке туристка по имени Полина отказалась раскрыть причину разделения группы и назвала это общим с остальными пострадавшими решением. Другими подробностями она поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, все спасшиеся из ее группы решили скрыть обстоятельства трагедии. «Я чувствую себя более-менее в порядке, в отличие от других. Мы приняли общее решение не комментировать обстоятельство трагедии», — рассказала Полина, которая работает учительницей математики.

Ранее на Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Известно, что 3 апреля между членами группы произошла ссора. Двое из них пошли другим маршрутом, а остальные семь выбрали более опасный путь и вскоре перестали выходить на связь. Пятеро из них были найдены живыми, у них признаки сильного обморожения. Двое молодых людей не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok