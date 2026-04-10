Baijiahao: Ядерный БПЛА «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии

Появление российского ядерного глубоководного беспилотника «Посейдон» заставило США признать отсутствие эффективных средств борьбы с угрозой. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

В публикации говорится, что западные СМИ назвали беспилотник «оружием судного дня». Также, по информации из текста, американские и европейские аналитики признали неэффективность традиционных методов борьбы с подводными лодками, которые используются авианосными ударными группами перед «Посейдоном».

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Горовиц сравнил стоимость LUCAS и крылатых ракет в интервью TWZ.