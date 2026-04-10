Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 10 апреля 2026

В США сравнили американскую «Герань» с Tomahawk

Горовиц: Вместо 400 ракет Tomahawk можно приобрести 46 тысяч дронов LUCAS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: US Navy / Handout / Reuters

Дешевые дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые в США создали на основе опыта применения аппаратов Shahed-136 и «Герань-2», позволят восполнить нехватку боеприпасов в арсеналах Вашингтона. Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Горовиц сравнил стоимость LUCAS и крылатых ракет в интервью TWZ.

«Согласно расчетам, для производства 400 ракет Tomahawk потребуется [столько же средств, сколько нужно для выпуска] 46 тысяч беспилотников LUCAS», — сказал он.

По словам бывшего сотрудника Пентагона, «сверхдешевые» системы, включая LUCAS и перспективные крылатые ракеты, обеспечат новый уровень глубины боезапаса для Вашингтона.

При этом Горовитц подчеркнул, что LUCAS в разы уступает Tomahawk по боевой эффективности. Поэтому дрон не сможет стать полноценной заменой высокотехнологичной ракеты.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Аппарат производства компании SpektreWorks разработали после изучения конструкции Shahed-136. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания построен по схеме «бесхвостка». Дальность полета LUCAS — 800 километров.

В марте адмирал Военно-морских сил США Брэд Купер заявил, что LUCAS стали незаменимым средством поражения в ходе операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?

    Тактаров описал жизнь в США одной фразой

    Число концертов уехавшей из России Орбакайте упало в 20 раз

    Иран указал США на два невыполненных пункта соглашения

    Раскрыто одно из требований США на переговорах с Ираном

    Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

    Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

    Зеленского обвинили в попытке организовать беспорядки в Венгрии

    Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

    В России назвали дату премьеры нового внедорожника BAW

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok