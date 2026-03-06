Реклама

16:26, 6 марта 2026

Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

Адмирал США Купер признал похожие на иранские «Шахеды» дроны LUCAS незаменимыми
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cpl. Kayla Mc Guire / Wikipedia

Дроны-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), которые похожи на иранские Shahed-136, — это незаменимые средства поражения. Об этом сообщил адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Брэд Купер, передает TWZ.

«LUCAS — незаменимые устройства», — признал адмирал, отвечая на вопрос издания об эффективности клонов «Шахедов» в ходе операции против Ирана.

В публикации TWZ напомнили, что запасы наступательного и оборонительного вооружения США остаются предметом беспокойства по мере продолжения операции «Эпическая ярость». Вашингтон расходует дорогие ракеты разных типов. Отмечается, что крылатая ракета (КР) Tomahawk стоит 2-2,5 миллиона долларов, а американские КР воздушного базирования оценивают примерно в миллион долларов за единицу.

По словам автора, в современных условиях необходимо наличие дешевого и массового средства поражения большой дальности. Стоимость одного дрона LUCAS составляет около 35 тысяч долларов, что в разы дешевле ракет.

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер писала, что дроны-камикадзе Shahed-136 за счет дешевизны и высокой эффективности изменили облик современных военных конфликтов.

