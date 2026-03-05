В США заявили о меняющих современную войну «Шахедах»

BI: Дешевые и дальнобойные дроны-камикадзе Shahed-136 изменили современную войну

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 за счет сочетания дешевизны и высокой эффективности изменили облик современной войны. Об этом заявила обозреватель Business Insider (BI) Шинейд Бейкер.

«Эти беспилотники намного дешевле многих обычных ракет и с ними трудно бороться в больших масштабах, особенно при отражении комбинированных ударов дронов и ракет — это развитие событий меняет ключевые аспекты стоимости и обороны в условиях войны», — пишет издание.

Автор напомнила, что похожие на «Шахед-136» дальнобойные беспилотники применяют Вооруженные силы России и армия США. В частности, американскими дронами LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) поражают цели в рамках ударов по Ирану.

Как пишет издание, малая стоимость позволяет применять «Шахеды» чаще ракет. Такие аппараты относительно легко сбить, однако для этого приходится тратить дорогостоящие средства. По словам Бейкер, этот компромисс заложен в концепцию аппаратов. По разным оценкам, «Шахеды» стоят 20-50 тысяч долларов, а стоимость зенитных ракет может достигать сотен тысяч.

Ранее в марте в сети появились кадры, демонстрирующие один из упавших дронов LUCAS. Аппарат, который нашли на территории Ирака, оснащен терминалом спутниковой системы Starlink.