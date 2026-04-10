Зеленский рассказал об ударе солдат ВСУ по иранским дронам

Зеленский: Солдаты ВСУ сбили иранские дроны на Ближнем Востоке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили иранские дроны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО (противовоздушная оборона — прим. «Ленты.ру»), которая реально работает», — подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что Киев в обмен на это получает вооружение для защиты энергетической инфраструктуры. Среди иных ответных поставок на Украину он выделил нефть, дизельное топливо и финансовые льготы.

Ранее Зеленский заявил, что Российская армия наращивает группировку войск на фронте. «Численность их группировки на территории Украины растет», — подытожил он.

