Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 10 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал об ударе солдат ВСУ по иранским дронам

Зеленский: Солдаты ВСУ сбили иранские дроны на Ближнем Востоке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили иранские дроны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО (противовоздушная оборона — прим. «Ленты.ру»), которая реально работает», — подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что Киев в обмен на это получает вооружение для защиты энергетической инфраструктуры. Среди иных ответных поставок на Украину он выделил нефть, дизельное топливо и финансовые льготы.

Ранее Зеленский заявил, что Российская армия наращивает группировку войск на фронте. «Численность их группировки на территории Украины растет», — подытожил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok