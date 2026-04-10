Зеленский заявил о наращивании ВС России группировки войск

Зеленский: ВС России наращивают группировку войск на фронте

Вооруженные силы (ВС) России наращивают группировку войск на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Численность их группировки на территории Украины растет. (...) И мы это обсуждали с Главнокомандующим [Вооруженных сил Украины Александром Сырским] и начальником Генштаба [Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым]», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер также пожаловался, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.