09:50, 10 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о создании буферной зоны

Зеленский: Россия хочет создать буферную зону
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия хочет создать буферную зону вдоль границы. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в Telegram.

«Речь идет не только о российской границе, но и белорусской — под угрозой могут быть Черниговская и Сумская области», — высказался он.

В начале марта украинский лидер заявил, что необходимо создать буферную зону на территории России. Он отметил, что поручит реализацию плана бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще в конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин выступил с поручением относительно буферной зоны и заявил о необходимости расширить зону безопасности на границе с Украиной.

