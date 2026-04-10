14:47, 10 апреля 2026

Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

М2: Москва и Краснодарский край стали лидерами по спросу на семейную ипотеку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российскими регионами с самым высоким спросом на семейную ипотеку в 2025 году оказались Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Лидеров назвали аналитики экосистемы недвижимости М2, передают «Известия».

На Москву пришлось 10,7 процента спроса, на Подмосковье — 8,8 процента, а на Краснодарский край — 7,1 процента. Санкт Петербург занял четвертую строчку с долей 5 процентов, Тюменская область закрыла пятерку лидеров. В первую десятку также попали Свердловская и Ростовская области, Татарстан, Башкирия и Ленинградская область.

«На топ-10 приходится 55 процентов всех выдач при доле населения всего 38 процентов, что подчеркивает высокую концентрацию спроса в наиболее привлекательных для жизни локациях», — отметил руководитель департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов.

Он добавил, что в начале 2026 года рынок начал остывать на фоне изменений условий семейной ипотеки. Теперь одна семья может взять только один кредит, а супруги являются созаемщиками.

Ранее в Совфеде заявили, что в ближайшие один-два года условия по ипотеке в России станут более выгодными для заемщиков.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
