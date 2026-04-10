Звезда «Реальных пацанов» собрался баллотироваться

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:13, 10 апреля 2026Культура

Сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер Бежанян решил пойти в заксобрание
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в «Реальных пацанах», решил пойти в политику. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По информации источника, артист будет баллотироваться в заксобрание Пермского края по округу № 23. Местные журналисты отмечают, что этот округ традиционно представляют спикер заксобрания Валерий Сухих и сенатор Алексей Пушков.

Бежанян будет представлять на предстоящих выборах либо «Справедливую Россию», либо партию «Новые люди». В разговоре со СМИ сам он подтвердил, что сейчас обдумывает такую возможность.

В 2021 году тогдашний депутат думы города Осы Пермского края Армен Бежанян собирался баллотироваться в Госдуму. Тогда коллега Бежаняна по сериалу Марина Федункив одобрила его намерение и заявила о готовности поддержать его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok