15:34, 11 апреля 2026Мир

Макрон и Эрдоган обсудили Украину

Макрон заявил, что обсудил с Эрдоганом прекращение огня в Иране и Украину
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Украину и прекращение огня в Иране. Об этом рассказал французский глава на странице в соцсети X.

«Сначала мы обсудили ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, призвав соблюдать режим прекращения огня и обеспечить его соблюдение в Ливане, уважать свободу судоходства в Ормузском проливе и подчеркнуть необходимость прочного и устойчивого дипломатического решения», — заявил политик.

По его словам, они также затронули ситуацию на Украине и совместную работу в рамках «коалиции желающих» для содействия поиску справедливого и прочного мира.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранить двухнедельное перемирие между США и Ираном.

