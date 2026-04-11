Макрон и Эрдоган обсудили Украину

Макрон заявил, что обсудил с Эрдоганом прекращение огня в Иране и Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Украину и прекращение огня в Иране. Об этом рассказал французский глава на странице в соцсети X.

«Сначала мы обсудили ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, призвав соблюдать режим прекращения огня и обеспечить его соблюдение в Ливане, уважать свободу судоходства в Ормузском проливе и подчеркнуть необходимость прочного и устойчивого дипломатического решения», — заявил политик.

По его словам, они также затронули ситуацию на Украине и совместную работу в рамках «коалиции желающих» для содействия поиску справедливого и прочного мира.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранить двухнедельное перемирие между США и Ираном.