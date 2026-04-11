Блогер Лебедев заявил, что Германия находится в унизительном положении

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что одна из европейских стран «стоит в униженной позе». Об этом он сказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, в таком положении находится Германия, так как после Второй мировой войны эта страна полностью потеряла суверенитет. Он напомнил, что раньше сферы влияния в стране делили СССР и США, однако позднее контролировать страну стал только Вашингтон.

«Немцы, конечно, к сожалению, находятся в очень уязвимом положении, очень подчиненном положении. Они уже 80 лет стоят в униженной позе, потому что американцы их не считают за страну, держат там свои военные базы», — заявил Лебедев.

Он добавил, что так Германию наказали за ее роль во Второй мировой войне.

Ранее Лебедев назвал премьер-министра Бельгии Барта де Вевера кремлевским агентом. Блогер поблагодарил политика за его слова о том, что Европе следует заключить с Россией сделку в сфере энергетики.