13:16, 11 апреля 2026Мир

Министерство внутренней безопасности США приказало всем сотрудникам выйти на работу

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Patrick Fallon / Reuters

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США вызвало на работу всех сотрудников ведомства, в том числе тех, кто был отправлен в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Federal News Network (FNN).

В приказе, разосланном руководством ведомства поздно вечером 10 апреля, говорится, что в ближайшее время на работу должны выйти все сотрудники, включая находящихся в неоплачиваемом отпуске. Те, кто не смогут приступить к выполнению служебных обязанностей, должны запросить отпуск и получить одобрение начальства.

Ранее Белый дом сообщил, что приостановка работы МВБ обошлась США в 2,5 миллиарда долларов. В случившемся обвинили демократов и их «политические игры».

14 февраля МВБ США частично приостановило работу из-за споров сенаторов от Республиканской и Демократической партий о бюджете ведомства. В результате тысячи сотрудников были отправлены в вынужденный отпуск.

