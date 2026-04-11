09:59, 11 апреля 2026

Буданов заявил об истинном происхождении украинских дронов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), пишет издание «Страна.ua».

Он отметил, что все супероборонные технологии, дроновые и так далее в основном не являются украинскими.

«Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — отметил спикер.

Также издание подчеркивает, что сами производители БПЛА заявляли, что украинские дроны представляют собой «китайский конструктор».

Ранее Буданов предрек стране триггерное событие, которое может повлечь катастрофу при условии отсутствия в обществе единства.

