Две подруги сбросили более 60 килограммов на простой ретродиете из 1980-х

Олег Парамонов
В Великобритании две подруги сбросили более 60 килограммов без инъекций для похудения благодаря простой ретродиете, разработанной еще в 1980-х годах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Лорен Найт и 34-летняя Эбби Лодж с детства страдали от избыточного веса. Найт весила до 103 килограммов, а Лодж — около 97. Обе женщины задумали похудеть после рождения детей.

Найт нашла в интернете программу похудения The 1:1 Diet, согласно которой обычная еда на первом этапе заменяется коктейлями, кашами и супами. Она решила попробовать, полгода строго следовала требованиям и сбросила примерно 38 килограммов. Позднее ее примеру последовала Лодж и за четыре месяца похудела примерно на 25 килограммов.

Сейчас обе женщины весят около 65 килограммов. По их словам, они больше не сидят на диетах и не считают калории. Найт избавилась от привычки тайком есть шоколад, а Лодж заменила газировку водой. «Самый большой сдвиг произошел не в питании, а в мышлении», — признается она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела на 56 килограммов за полтора года благодаря дефициту калорий. Она решила сбросить вес, после того как с трудом застегнула ремень безопасности в самолете.

