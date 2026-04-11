Экс-главу СНБО Украины переобъявили в розыск в России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:53, 11 апреля 2026

Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов переобъявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК (…) особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — сообщили в министерстве.

Ранее бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск в России. Причиной стало уголовное дело. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok