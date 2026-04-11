Экс-главу СНБО Украины переобъявили в розыск в России

Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов переобъявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК (…) особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — сообщили в министерстве.

Ранее бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск в России. Причиной стало уголовное дело. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.