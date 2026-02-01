Реклама

Бывшего премьера Украины объявили в розыск в России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Арсений Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: РИА Новости

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы МВД, пишет РИА Новости.

Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. По какой именно статье разыскивают экс-премьера — не уточняется.

Ранеее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был заново объявлен в розыск в России.

В марте Яценюк заявил, что готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины, ели его туда позовут. Он сообщил, что является военнообязанным.

