Арестовича заново объявили в розыск в России

Экс-советника офиса президента Украины Арестовича вновь объявили в розыск в РФ

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был заново объявлен в розыск в России. Об этом говорят данные базы МВД РФ, передает РИА Новости.

«Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в материалах ведомства.

Ранее Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак похвалил президента РФ Владимира Путина как «квалифицированного игрока». Если бы Арестович был «руководителем России», добавляет бывший советник офиса украинского лидера, то был бы «жестче, чем Путин».

Арестович также анонсировал уголовный процесс против Владимира Зеленского.