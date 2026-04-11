Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 11 апреля 2026Мир

Глава иранской делегации осадил США

Галибаф пообещал ответить на использование США переговоров для обмана
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика даст ответ США, если те будут использовать переговоры для показухи и обмана. Слова политика приводит агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — осадил Галибаф.

По его словам, Иран поддержит мирное соглашение, если США будут учитывать права иранского народа.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. Переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля. По данным The New York Times, на решение о перемирии могли повлиять дипломатические усилия Китая и Пакистана, а также экономические риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok