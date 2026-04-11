Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Минобороны России опубликовало видео с российскими военнослужащими, которые вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории.

На кадрах показано, как бойцы садятся в автобус и благодарят тех, кто поздравляет их с освобождением.

В публикации также уточняется, что 11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ.

«Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — отмечают в ведомстве.

Семерым жителям Курской области, вернувшимся в Россию из украинского плена, понадобилась медицинская помощь.