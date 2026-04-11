Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 11 апреля 2026Мир

Армия Израиля заявила о поражении более 200 объектов «Хезболлы»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении более 200 объектов шиитского движения «Хезболла» за сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«За последние 24 часа ЦАХАЛ нанес удары более чем по 200 объектам террористов "Хезболлы" в Ливане», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают бить по инфраструктуре «Хезболлы» и оказывать помощь наземным силам, действующим на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ наносит удары по пусковым установкам движения, чтобы предотвратить огонь по израильским гражданам.

Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем пообещал сражаться с Израилем до последнего вздоха. Он обвинил эту страну в возобновлении атак, несмотря на достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok