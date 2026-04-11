Армия Израиля заявила о поражении более 200 объектов «Хезболлы»

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 200 объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении более 200 объектов шиитского движения «Хезболла» за сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«За последние 24 часа ЦАХАЛ нанес удары более чем по 200 объектам террористов "Хезболлы" в Ливане», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают бить по инфраструктуре «Хезболлы» и оказывать помощь наземным силам, действующим на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ наносит удары по пусковым установкам движения, чтобы предотвратить огонь по израильским гражданам.

Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем пообещал сражаться с Израилем до последнего вздоха. Он обвинил эту страну в возобновлении атак, несмотря на достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня.