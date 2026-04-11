18:06, 11 апреля 2026Культура

Итальянского актера увезли с инсультом из ГИТИСа

Итальянский актер Клаудио де Мальо госпитализирован с инсультом из ГИТИСа
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Итальянский актер Клаудио де Мальо госпитализирован с инсультом из ГИТИСа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Артист активно проводит мастер-классы в институте. Именно оттуда его и увезли медики. Сейчас Клаудио оказывают помощь», — говорится в публикации.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с «Осторожно, Москва» подтвердил, что де Мальо действительно проводил сегодня мастер-класс для студентов актерского факультета, однако подробностей о его госпитализации не знает.

Ранее в Театре Моссовета в Москве отменили спектакль из-за госпитализации сотрудников Красноярского театра. В столичную больницу были срочно доставлены 28 человек. У всех диагностировано отравление.

