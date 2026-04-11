12:10, 11 апреля 2026Мир

Китай собрался поставить Ирану критически важное вооружение

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Разведка США считает, что Китай готовится в ближайшие несколько недель поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам источников издания, имеются признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы переправить грузы через третьи страны, скрывая их истинное происхождение. Отмечается, что Пекин готовится передать Тегерану переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне в ответ на эти данные подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие какой-либо стороне конфликта, а предоставленная информация — ложь.

«Будучи ответственным крупным государством, Китай неизменно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений, злонамеренных инсинуаций и разжигания сенсаций. Мы надеемся, что соответствующие стороны предпримут больше усилий по снижению напряженности», — заявил дипломат.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон отметил, что перемирие даст Ирану время для усовершенствования средств ПВО.

