22:02, 11 апреля 2026

Командир ВСУ довел бойца до самоубийства и сдался в плен

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Украинский командир с позывным Пищур, который ранее избил подчиненного за желание сдаться в плен, сам сдался в плен российским бойцам. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Пищур одним из первых выбежал к российским военнослужащим «и на чистом русском языке крикнул: "Мы сдаемся"».

При этом на первых допросах командир пытался убедить российских военных, что именно он отдал приказ сложить оружие, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что отступавшие из Великой Новоселки оставили раненых из-за проблем с эвакуацией. При этом пленный украинский боец признался, что его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем.

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    На Украине допустили возвращение в каменный век

    Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

    Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой

    Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

    Все новости
