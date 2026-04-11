07:35, 11 апреля 2026

Лавров фразой «подслушивать грешно» прокомментиовал утечку его бесед с Сийярто
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал утечку его бесед с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто. Он напомнил, что в обязанности глав внешнеполитических ведомств входит поддержание политического диалога, его заявление опубликовано на сайте министерства.

Так он ответил на слова пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, назвавший данные о контактах Лаврова и Сийярто возможным свидетельством координации между Москвой и Будапештом, что может угрожать безопасности и интересам Евросоюза.

«Конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться», — заявил глава МИД РФ. По его словам, в разговорах с Сийярто речь шла о защите прав венгров на Украине.

Лавров уже ранее реагировал на сведения, что разведка одной из европейских стран якобы прослушивает его телефонные разговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. Министр заявил, что никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

    Последние новости

    Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю. Что известно о будущих полетах к Луне?

    Предсказан следующий шаг ВСУ в ДНР после потери Дибровы

    Средства ПВО сбили почти 100 БПЛА в небе над Россией

    Аргентина выдала России находившегося в розыске мошенника

    Лавров прокомментировал утечку его бесед с Сийярто

    Одной категории россиян перестали предлагать высокие зарплаты

    ФИФА оставила матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 в США

    Зеленского предложили переселить

    Священник перечислил допустимые продукты для освящения перед Пасхой

    Каллас назвали слабоумной после заявлений о Ближнем Востоке и Украине

    Все новости
