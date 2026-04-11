Маргарита Симоньян назвала причину своего заболевания

Борющаяся с раком Маргарита Симоньян назвала стресс причиной своей болезни

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая продолжает бороться с раком, раскрыла причину своей болезни. Об этом она сообщила в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Журналистка заявила, что у нее не было генетических предпосылок для развития онкологического заболевания, а страшный диагноз стал для нее полной неожиданностью.

«Не все болезни от нервов, но моя — точно. Мне это сказали онкологи. 100 процентов нервы. В ноябре у меня был чекап, не было ничего, а 1 сентября — рак с метастазами. Это ураганное течение онкологии, вызванное переживаниями», — рассказала Симоньян.

По словам главреда, она отреагировала неожиданно, когда врач сообщил ей о диагнозе. «Я просто рассмеялась», — добавила она.

Ранее Симоньян высказалась о проведении своего прощального вечера в Москве.