Мужчина с мачете ранил трех человек на вокзале Нью-Йорка

Полицейские застрелили мужчину, который с мачете напал на людей на платформе метро на Центральном вокзале в Нью-Йорке, сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.
По имеющимся данным, пострадали трое пожилых людей — 85-летний мужчина, 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Кроме того, травмы получили двое полицейских. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Личность злоумышленника полиция не раскрывает.
