Мужчина с мачете ранил трех человек на вокзале Нью-Йорка

NYP:Мужчина с мачете ранил трех человек на Центральном вокзале Нью-Йорка

Полицейские застрелили мужчину, который с мачете напал на людей на платформе метро на Центральном вокзале в Нью-Йорке, сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, пострадали трое пожилых людей — 85-летний мужчина, 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Кроме того, травмы получили двое полицейских. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Личность злоумышленника полиция не раскрывает.

Ранее сообщалось, что в США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. В убийстве подозревается ее бывший парень, 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Брат девушки рассказал, что Фосно застрелил Екатерину и ее нового парня в кровати, пока они спали. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.