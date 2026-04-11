Нефтяное пятно обнаружили недалеко от одного из черноморских городов

19:35, 11 апреля 2026

Оперштаб Краснодарского края: В 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock / Fotodom

В акватории Черного моря в 11 километрах от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Информация об этом поступила от капитана одного из проходивших неподалеку кораблей. Радужную пленку обработали 45 килограммами биосорбента. Кроме того, были установлены боновые заграждения. В настоящее время ветер несет пятно в направлении береговой полосы Анапа — Витязево.

Отмечается, что незадолго до этого на пляжах Анапы нашли около полусотни измазанных в нефтепродуктах птиц. Специалисты предположили, что главная причина появления пятен нефтепродуктов — атаки украинских беспилотников на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей. Из-за этого в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов.

Ранее сообщалось об обнаружении локального скопления нефтепродуктов на берегу Финского залива, в районе деревни Логи.

До этого комитет экологического надзора Ленинградской области опровергал сообщения о разливе нефти в Финском заливе с нефтеналивных терминалов в Усть-Луге. Оказалось, что утечек не было.

