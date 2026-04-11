На Западе заявили о расплате США за нападение на Иран

Подполковник в отставке Дэвис: США расплачиваются за нападение на Иран

США находятся в неудобном положении и сейчас расплачиваются за нападение на Иран. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

По словам западного военного эксперта, Иран «всегда был слабой державой с определенным влиянием на регион, но теперь, вероятно, станет доминирующей стратегической державой в регионе, обогнав даже Израиль». «Одних бомб недостаточно, чтобы победить такой народ, как персы. Теперь мы расплачиваемся за свой глупый выбор», — написал Дэвис.

Он добавил, что США сейчас в неудобном положении: либо Вашингтон признает поражение и подчиняется условиям Тегерана, либо отказывается признать реальность и пытается спасти ситуацию, применив еще большую военную мощь. «Но суровая правда такова: никакое количество силы (...) не изменит исход событий. Попытки лишь увеличат конечную цену потерь», — заключил Дэвис.

Ранее Дэвис раскрыл тайный план президента США Дональда Трампа по перемирию с Ираном. Он заявил, что американский лидер пошел на прекращение огня только ради перегруппировки сил на Ближнем Востоке.