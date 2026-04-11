10:03, 11 апреля 2026

В России назвали крупнейший провал британской разведки

Историк Матвеев назвал задержание Обухова провалом британской разведки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев назвал задержание российского дипломата Платона Обухова крупнейшим провалом британской разведки. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Матвеева, операция по разоблачению Обухова состоялась в 1996 году. Дипломат использовал для связи с британскими разведчиками устройство, замаскированное под аудиоплеер. После того как его вычислили, он признался в шпионаже в пользу Великобритании.

«Им [британской разведке] было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто — лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен», — позднее сказал Обухов на встрече с журналистами, организованной пресс-службой ФСБ.

Отмечается, что дипломат участвовал в подготовке документов, касающихся химического и ядерного оружия, договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 и СНВ-2. Он имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Ранее Матвеев рассказал о потере ЦРУ всей сети агентов в СССР 13 июня 1985 года. По его словам, в состав этой сети входили высокопоставленные сотрудники КГБ и ГРУ.

