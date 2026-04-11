В России назвали крупнейший провал британской разведки

Историк Матвеев назвал задержание Обухова провалом британской разведки

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев назвал задержание российского дипломата Платона Обухова крупнейшим провалом британской разведки. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Матвеева, операция по разоблачению Обухова состоялась в 1996 году. Дипломат использовал для связи с британскими разведчиками устройство, замаскированное под аудиоплеер. После того как его вычислили, он признался в шпионаже в пользу Великобритании.

«Им [британской разведке] было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто — лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен», — позднее сказал Обухов на встрече с журналистами, организованной пресс-службой ФСБ.

Отмечается, что дипломат участвовал в подготовке документов, касающихся химического и ядерного оружия, договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 и СНВ-2. Он имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Ранее Матвеев рассказал о потере ЦРУ всей сети агентов в СССР 13 июня 1985 года. По его словам, в состав этой сети входили высокопоставленные сотрудники КГБ и ГРУ.