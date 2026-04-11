Блогер‑химик оказался среди подозреваемых в мощном взрыве в столице российского региона

Во Владикавказе арестованы блогер‑химик и директор после взрыва пиротехники

Блогер-химик оказался среди подозреваемых в мощном взрыве, произошедшем на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозреваемые — трое мужчин. Двое из них — 29-летний Константин и 27-летний Станислав. Станислав являлся директором компании по продаже, производству и испытаниям пиротехники, а Константин снимал испытания и обзоры на фейерверки, салюты и другие изделия. Свои видео он выкладывал в интернет. По предварительной информации, он окончил технический вуз по специальности «Химическая технология». Третий фигурант — 41-летний Роман, собственник помещений.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых.

10 апреля на складе пиротехники, расположенном в центре Владикавказа, прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной произошедшего назвали нарушение правил обращения с открытым огнем.