Раскрыты подозреваемые после мощного взрыва в столице российского региона

12:18, 11 апреля 2026

Во Владикавказе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Во Владикавказе после мощного взрыва на складе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что все виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что работы на месте взрыва во Владикавказе приостановили из-за угрозы обрушения здания

Взрыв на складах, где хранилась пиротехника, в центре Владикавказа, прогремел в пятницу, 10 апреля. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. В части города ввели режим ЧС.

