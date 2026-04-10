20:15, 10 апреля 2026

Стало известно об угрозе разрушения здания после взрыва в столице российского региона

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: СУ СК РФ по РСО-Алания / ТАСС

Работы на месте взрыва во Владикавказе приостановили из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП — есть риск обрушения здания», — написал он.

По его словам, территорию взяли под охрану. Завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов. Чиновник также добавил, что главной для властей сейчас является безопасность людей.

В центре Владикавказа в пятницу, 10 апреля, произошел взрыв на складах, где хранилась пиротехника. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. В части города ввели режим ЧС.

