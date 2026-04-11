Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 11 апреля 2026

Орбан оценил попытки ЕС изолировать Россию от мировой экономики

Евгений Силаев

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Евросоюзу (ЕС) стоит признать, что он не сможет обойтись без российских энергоносителей. Так попытки изолировать Россию от мировой экономики оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу ATV.

«Им нужно осознать, что Европе нужно российское сырье. Им также нужно понять, что ЕС не способен изолировать Россию от мировой экономики», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия сейчас зарабатывает большие деньги, продавая сырье всем, кроме Европы.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC допустил, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов. «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов», — обозначил Бессент, отметив, что это один день бюджета Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok