Переброска резервов не помогла ВСУ удержать поселок в Сумской области

Переброска резервов не помогла Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать контроль над поселком Миропольское Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, военнослужащие 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север» выбили противника из населенного пункта.

«В ходе ожесточенных боев выбили националистов из поселка. Накануне ВСУ предприняли попытку переброски резервов с позиций из ближайшего села Великий Прикол, но в итоге украинские националисты были уничтожены», — рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что российским военнослужащим удалось выдавить украинских военных на западное побережье реки Удавы.